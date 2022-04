Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Artistas y defensores del medio ambiente lanzaron un nuevo video en el que llaman a detener la construcción del Tren Maya debido al daño irreparable que provocará en el sistema de ríos subterráneos de la Península de Yucatán.

Los activistas se dirigen al Presidente Andrés Manuel López Obrador para decirle que no son sus enemigos, ni tampoco sus adversarios, sino mexicanos que consideran que no se necesita un tren.

«Somos del pueblo, un pueblo diciéndole que no necesitamos un tren sin evaluaciones ambientales. No necesitamos un tren que no cumpla la ley», indican.

En el video, de un minuto 34 segundos, vuelven a aparecer artistas como Eugenio Derbez, Miguel Rodarte, Bárbara Mori, Natalia Lafourcade y Rubén Albarrán, entre otros.

«El Tren Maya en Yucatán está afectando la península completa. Está destruyendo la selva. Nuestro patrimonio natural. Ya se han talado cientos, miles de árboles y pronto serán millones. Están contaminando ríos subterráneos y cenotes. El sistema de ríos subterráneos más largo del mundo», dicen sumando sus voces.

