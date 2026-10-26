La renovación de fachadas, la modernización de infraestructura y la recuperación de espacios públicos forman parte del proyecto de Rescate del Centro Histórico, Distrito Mercados, contemplado en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Aguascalientes (PEOTDUA) 2050, dentro de la estrategia Destino Aguascalientes.

La propuesta incluye la intervención de mercados tradicionales para fortalecer su atractivo comercial y turístico, así como la rehabilitación de las zonas urbanas aledañas. Entre las acciones previstas se encuentran la renovación de instalaciones subterráneas, el mejoramiento de fachadas y la incorporación de áreas verdes.

El proyecto también contempla la aplicación de criterios de accesibilidad universal, el impulso a la redensificación habitacional y la atracción de inversiones para mejorar las condiciones del entorno urbano.

Estas intervenciones forman parte de una planeación a largo plazo que busca renovar la imagen del Centro Histórico y sus mercados, preservar el patrimonio edificado y fortalecer la actividad comercial y turística de la capital.