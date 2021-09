Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuestionado sobre el tema del aborto voluntario en México que se debate en la Suprema Corte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo tienen que resolver el Poder Judicial y las mujeres, pues él no se puede exponer a un desgaste sobre este polémico asunto.

“Lo tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo y si en ese caso lo está atendiendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, esperar la resolución de la Corte, porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos”, señaló en conferencia.

“Nosotros hemos actuado, en mi caso como Presidente, con prudencia, de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos, polémicos y no queremos nosotros alentar ninguna confrontación. Lo mejor en este caso es que, si ya está en la Suprema Corte de Justicia, pues ahí que se resuelva, si ya lo están tratando, pero no tomar partido en mi caso, no creo que sea lo más prudente”.

¿Permitiría que se alentara ese activismo judicial?, se le cuestionó al Mandatario federal.

“Vamos a esperar a ver qué dice la Corte y debe de entenderse otra cosa, yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste. Entonces tengo que cuidar y este asunto es bastante polémico, entonces, si ya lo tiene la Suprema Corte, a ellos les corresponde, no es un asunto del Ejecutivo”, respondió López Obrador.

Grupo REFORMA publicó que la SCJN se encamina a despenalizar la práctica del aborto voluntario en México, por lo menos en la etapa inicial del embarazo.

Ocho ministros de la Corte se pronunciaron ayer por invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que sanciona con 1 a 3 años de prisión a la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo.

Lo anterior, por violar derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su vida, el libre desarrollo de la personalidad, la salud reproductiva y sexual y la no discriminación por razones de género y condición de pobreza, entre otros.