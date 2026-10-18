Por: Eudoro Fonseca Yerena

No me preguntes cómo pasa el tiempo es el título de un libro de poemas de José Emilio Pacheco (Premio Nacional de Poesía, 1969). Con la llaneza y claridad que caracteriza su poesía, Pacheco enuncia una percepción existencial que nos es común a los seres humanos: el azoro ante el paso del tiempo, el asombro ante la fugacidad de la vida, de nuestra vida.

Sin apenas darme cuenta, este 2026 me descubro cumpliendo 70 años. Los hechos del pasado, tanto individuales como colectivos, nuestra pequeña historia y la Historia con mayúsculas, se vuelven objeto de la memoria, entidades cognoscibles pero evanescentes. En la memoria se hermanan la realidad y la ficción, la vida y la literatura, lo imaginado y lo vivido. Estamos hechos de los mismos materiales que los sueños, dijo Shakespeare. Don Quijote o Madame Bovary son tan reales o tan imaginarios como Marco Aurelio o Napoléon.

Nosotros mismos dejaremos de ser entes materiales, no estaremos siempre aquí (“No para siempre en la tierra: solo un poco aquí”: Nezahualcóyotl) y nos convertiremos en recuerdo: memoria y olvido. Meditando sobre estos temas universales: el paso del tiempo, la fugacidad de la vida, la memoria y el olvido escribí estos versos:

Nosotros, convertidos en sombras,

en el vaho imperceptible de una errancia,

seremos devueltos algún día

a las playas de aquellos que nos piensan,

volveremos con la marea,

seremos peces muertos que arroja la resaca,

sólo un sueño,

nombres y rostros olvidados.

Desde este mirador de la vida, puedo advertir que mi actividad laboral y profesional, ha transcurrido en pocos campos: la vida académica (la docencia y la investigación); la función pública (siempre en el terreno de la cultura y las artes); y la creación literaria.

Tempranamente sentí la atracción por el lenguaje. De niño, cuando aprendí a leer y a deletrear las palabras, recuerdo que me fascinaba descifrar los nombres de los diversos establecimientos citadinos, los letreros que pululaban en las calles. Me gustaba leer en voz alta los poemas que aparecían en mis libros de texto gratuitos, memorizarlos. Aún ahora los conservo en la memoria.

La vocación por el conocimiento y la vocación por enseñar, no es que necesariamente sean la misma cosa. Las habilidades cognitivas y las habilidades docentes tienen cada una su propia especificidad y sus métodos, pero normalmente se relacionan y entreveran. Lo normal, lo habitual, es que la vocación intelectual llame a la vocación docente, o que natural o pragmáticamente, una derive en la otra.

Así que, en mi caso personal, tenía 19 años y una gran ambición y apetencia por la vida intelectual, cuando comencé a dar clases. Carecía de preparación pedagógica, de estudios en el campo de la educación, tan desarrollados hoy en día, pero en alguna medida compensaba esto con un gran entusiasmo y una pasión desbordada y juvenil por los temas que abordaba en mis clases. Los alumnos y alumnas lo notaban, y creo que ese entusiasmo y gozo que yo sentía por el conocimiento resultaba estimulante e inspirador para muchos de ellos. Por experiencia propia, sé que aquellos maestros a los que más admiré fueron los que dejaron una impronta más profunda en mi vida y los que resultaron más determinantes para emprender mis propias búsquedas intelectuales.

No he dejado de ejercer la docencia desde aquellos años juveniles hasta el día de hoy y me siento contento por ello. Ya se sabe, enseñar es una forma de aprender. Encuentro retroalimentación y estímulo intelectual y renovación vital en mis estudiantes. Esa es una experiencia que conoce cualquiera que haya ejercido el magisterio. Parafraseando a Lope de Vega: “quien lo probó, lo sabe”.

A la función pública llegué por accidente, si puedo decirlo así. En mi hoja de ruta profesional estaba previsto que yo abrazaría la vida académica universitaria. Durante 13 años continuos me desempeñé como profesor investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; realicé en ese lapso, una maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México, y los estudios de doctorado en Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Aunque la pasión por la literatura y por la poesía, me habían acompañado apenas dejé atrás la adolescencia, pensaba que seguiría por el camino de la producción académica y ambicionaba convertirme, como se decía entonces en un “científico social”, sin demérito de seguir escribiendo poesía. Por esos años realicé dos tesis, formé parte de diversos equipos de investigación y escribí algunos ensayos académicos.

Sin embargo, los caminos de la vida son inescrutables y terminé apartándome de este script, de este guión aparentemente establecido. Horacio Sánchez Unzueta, a quien conocí como un destacado investigador que había realizado estudios en Holanda y en la prestigiada London School of Economics and Political Science, con quien trabé amistad y a quien yo admiraba, siguió el llamado de la política y se convirtió en gobernador del estado de San Luis Potosí.

Ya como gobernador, Horacio me invitó a dirigir el organismo estatal de cultura, que tenía poco tiempo de haberse creado y que por entonces se llamaba Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. A mí la idea no me seducía en lo absoluto y le dije que no. Yo, que mal administraba mi exiguo presupuesto familiar, que sentía aversión por los asuntos financieros, y que era tan desorganizado y desentendido en esos temas, qué diablos tenía qué hacer adquiriendo responsabilidades de manejo de recursos públicos. Cortésmente, pero con claridad, dije que no. El gobernador insistió y hasta me chantajeó con el asunto, muy real, de nuestra amistad. También chanceó. Me dijo: “no te preocupes, Boro, por el manejo de los recursos, para eso existen los administrativos, además ser director de cultura es un asunto muy divertido: hay que asistir a las inauguraciones de arte, tomarse unos whiskies y unas fotos con gente interesante y ya está”.

Finalmente, acepté (no por la broma del gobernador, por supuesto). Pronto me daría cuenta que el asunto sería un poco más complicado que eso, pero también, por fortuna, más gratificante. El siguiente gobernador, también antiguo amigo mío, Fernando Silva Nieto, me ratificó en el puesto. Y cuando estaba a la mitad del sexenio de Fernando, la Presidenta del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), hoy Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Sari Bermúdez, me invitó a dirigir la Dirección de Vinculación Cultural de ese organismo del gobierno federal. Estuve en ese cargo seis años, inolvidables y fecundos para mí.

Después enviudé y las circunstancias familiares (me quedé con un hijo de 11 años de edad) me hicieron regresar a Aguascalientes, así que, gracias al apoyo del entonces Director del Instituto Cultural de Aguascalientes, Víctor Manuel González Esparza, regresé a mi Ítaca personal.

En Aguascalientes me aboqué al proyecto de creación de la Universidad de las Artes y posteriormente, fundé el Centro de Investigación para el Desarrollo Cultural y la Educación Artística, dependiente del Instituto Nacional de bellas Artes (INBA) y con sede en el CIDE Aguascalientes.

Pero la creación poética ha sido la verdadera pasión de mi vida, una pasión invicta, pese a todo, más allá de todo. El único mérito que alego en este campo es el de la fidelidad al oficio, el de la permanencia en la voluntad de escribir. No sé con certidumbre, ni me toca establecerlo a mí, cuál sea el valor de mis poemas. Simplemente escribo, por necesidad y por temperamento. Uno sólo escribe poemas, intenta hacerlo y ya está.

La poesía es un oficio, pero es un oficio nunca utilitario ni servil. Es una manera de ver la vida y asumir la existencia, una forma de búsqueda interior, de «manifestar el espíritu a través de la palabra» -como le oí decir alguna vez a Juan José Arreola- y un compromiso vital con la belleza.

Siempre he tenido presentes los consejos de dos poetas. Enrique Márquez, compañero de taller literario, me recordó el viejo dictum: “si tú abandonas la poesía, la poesía te abandona a ti”. Por su parte, el gran José Emilio Pacheco, con su proverbial modestia, me dijo en una charla de café: “Eudoro, ¿sabe usted, cuál es la forma de conocer a un mal poeta?” -Cuál es, maestro, le dije. “Que se cree un gran poeta”.

Ahora que he cumplido 70 años, que no tengo el ánima morta, y que conservo intacta mi pasión por la escritura y por la poesía, como cuando ésta me deslumbró por primera vez, he decidió celebrarlo con un recital, con una lectura en la que tendré la oportunidad de hacer un recorrido por algunos de los poemas escritos a lo largo de todos estos años, de esta, ya larga, andadura. No me preguntes cómo pasa el tiempo.

Tendré el honor y el placer de que me acompañe en la lectura una querida amiga, muy talentosa y multipremiada actriz: Luisa Huertas. Todo un lujo.

Los comentarios sobre mis poemas estarán a cargo del brillante crítico y ensayista de Aguascalientes, también querido amigo, Jorge Terrones y de la poeta y habitante de mi corazón, Patricia Ortiz Lozano.

La presentación y conducción del recital estará a cargo de otra querida y talentosa amiga: Mariana Torres Ruíz.

Todo esto no sería posible sin el valioso apoyo del Ingeniero Eduardo Escárcega, quien desinteresada y generosamente puso a mi disposición los espacios de su Museo.

Cuando llegue a las manos del amable lector esta columna, el recital habrá pasado ya. Sé, de antemano, que resulte como resulte, será muy grato: una asamblea de afectos, una celebración poética significativa para mí, para los míos, y ojalá que para el público asistente también.