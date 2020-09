Francisco Morales V. Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la sugerencia del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, de que guardara silencio o dejara el País, el historiador y editor Enrique Krauze respondió que no abandonará su Patria.

“Esta es mi obra sobre mi Patria. No me iré nunca”, escribió en su cuenta de Twitter, junto con una imagen de 13 de los libros que ha escrito sobre la historia de México.

Uno de ellos, cuya portada se ve completa, es su biografía intelectual de Daniel Cosío Villegas, fundador del sello editorial del Estado, que actualmente dirige Taibo.

Ayer, en una entrevista radiofónica en La Octava, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, Taibo “aconsejó” a Krauze y a Héctor Aguilar Camín, directores de las revistas Letras Libres y Nexos, que no llamaran más la atención sobre lo que llamó “privilegios económicos” en otros sexenios, o que mejor dejaran el País.

“Sugeriría a los hijos de la ‘Operación Berlín’ y el baile interminable de la lana, que más les vale que se queden en su esquina o que vayan cambiando de País”, lanzó.

Después diría que más bien estaba haciendo un “consejo fraternal” o un “sabio consejo” y no una amenaza.

“¿Qué vas a amenazar? Se amenazan solos. ¿Cómo decirlo en lenguaje brutal, pero al mismo tiempo amable? ¿De veras creen que hay un proceso de censura?”, cuestionó

En su respuesta, Krauze también hace referencia a la afirmación de Taibo de que el historiador no puede llamarse ciudadano porque carece de Patria.

“Le hiciste favor con lo de ciudadano. ¡Ciudadano es el que tiene Patria, hombre! Es tan público y tan sabido que un sector de los intelectuales mexicanos vendieron el alma”, respondió Taibo a Delgado cuando este último se refirió a Krauze como ciudadano.

Tanto Letras Libres como Nexos han denunciado un clima de hostilidad por parte del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la prensa crítica.

El pasado 9 de septiembre, el Presidente Andrés López Obrador, desde su conferencia mañanera, atacó a las dos publicaciones y sus directores mostrando los pagos de publicidad oficial que recibieron en sexenios anteriores.

El 20 de agosto pasado, asimismo, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Nexos por un periodo de dos años y la multó con un millón de pesos por presuntamente proporcionar información falsa en un proceso de contratación con el IMSS.

La publicación, por su parte, acusó censura por el contenido crítico al Gobierno en sus páginas y señaló que impera un ambiente de hostilidad ante la prensa.