Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX. – Su deseo a punto de alcanzar los 60 años, que cumplirá mañana, en realidad son dos: salud y amor.

Lenny Kravitz no pide más. Asegura que pasa por el mejor momento de su vida y su carrera.

«Nunca he estado mejor mental y espiritualmente. Nunca me he sentido más joven, nunca me he sentido más fuerte, nunca me he sentido más inspirado, así que es un punto muy dulce para mí en este momento y le agradezco a Dios por eso», confiesa el músico neoyorquino, en entrevista.

Si bien seis décadas de vida y cuatro de carrera se dice pronto, lo cierto es que Kravitz no tiene pensado llevar a corto o mediano plazo sus vivencias a la pantalla en forma de biopic. Sin embargo, ya está cocinando un documental.

«En realidad, sí, no sé cómo será, pero un documental es, definitivamente, algo que he estado discutiendo y estoy emocionado de trabajar en ello, especialmente después de haber escrito el libro ‘Let Love Rule’, que salió hace unos años.

«Una biopic aún no porque no tengo mucho más que hacer, no me he definido todavía, así que hay más vida para vivir, más cosas que hacer y más historia que contar», dice.

Pero para celebrar, el intérprete de «Fly Away» y «Are You Gonna Go My Way?» le da la bienvenida a su decimosegundo álbum de estudio, Blue Electric Light, ya disponible, concebido para expresar la fidelidad a uno mismo y la búsqueda de la libertad y el amor.

ASÍ LO DIJO

«Voy a venir a México a presentar este disco y tengo muchas ganas. Acabamos de empezar y estoy seguro de que voy a estar de gira durante dos años», sentencia.

Lenny Kravitz, músico