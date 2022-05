Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas, afirmó que no se esconde del INE.

Incluso, señaló, el viernes pasado viajó en el mismo vuelo a Quintana Roo con el consejero presidente, Lorenzo Córdova, se saludaron y les tomaron fotos.

Hace unos días, Córdova señaló que no han podido notificar a Islas y a dos dirigentes del partido, para que devuelvan 33.9 millones que pagaron de manera ilegal a proveedores, pues pareciera que se esconden.

«Entiendo que el INE no me halle en mi domicilio, pues llevo más de seis meses recorriendo el país. Lo que no alcanzo a entender es cómo Lorenzo Córdova no me encontraría si en los eventos, mítines o manifestaciones a las que he asistido hay un representante del INE», señaló Islas en un video.

