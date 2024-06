La base magisterial de Aguascalientes expresó su apoyo a la Mesa Nacional de Negociación de la CNTE, que discutió con el presidente López Obrador temas cruciales como la reforma a las pensiones y la mejora de las condiciones salariales para los maestros.

María de Jesús Rangel Velázquez, representante estatal de la CNTE, subrayó la importancia de garantizar que las pensiones se paguen en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), una de las demandas centrales de la CNTE a nivel nacional.

La coordinadora ha logrado avances, incluyendo un aumento del 11.8% en el salario base, y continúa presionando para la abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto y la reforma de la ley del ISSSTE. Sin embargo, Rangel Velázquez enfatizó que, aunque estos logros son importantes, no son suficientes, por lo que sigue abogando por un aumento salarial del 100% debido al alto costo de vida.

En Aguascalientes, la base magisterial ha estado activa organizando colectas para apoyar a los compañeros en el plantón en la Ciudad de México y realizando asambleas estatales para mantener informados a los maestros sobre las negociaciones nacionales. Han recibido apoyo de compañeros de la CNTE de Zacatecas y planean solicitar ayuda a colegas de Michoacán y otros estados.

Una de las demandas específicas de los jubilados es que sus pensiones se calculen en salarios mínimos y no en UMAs, ya que la diferencia afecta sus ingresos. Actualmente, la UMA está valorada en 108 pesos diarios, mientras que el salario mínimo es de 248 pesos, lo que reduce las pensiones.