La Coordinación de Protección Civil del Municipio de Aguascalientes informó que actualmente suman veintidós personas en situación de calle en la ciudad capital, quienes se encuentran en permanente monitoreo y se les llevan alimentos, cobijas o impermeables para que se protejan del agua en esta temporada pluvial.

Eduardo Muñoz de León, titular de la corporación, mencionó que seis de esas personas indigentes viven en la Central de Autobuses de Aguascalientes y el resto se resguardan bajo los puentes viales. El tiempo promedio que tienen varias de esas personas es de hasta 12 años en situación de calle.

Esa población en situación de calle fluctúa entre los 30 y 50 años de edad y son personas que enfrentan algún padecimiento psicológico o de salud, y hasta el momento se sabe que cuatro (tres mujeres y un hombre) sí tienen familiares e incluso van por ellos y se los llevan a su casa, pero se vuelven a salir y regresan a la vía pública.

Eduardo Muñoz de León comentó que en el resto de las personas se desconoce si tienen familia, incluso con varios de ellos no se sabe el nombre, porque sencillamente no quieren proporcionarlo. Por otro lado, se tiene registrado el caso de una pareja que se mantuvo en situacion de calle durante 20 años.

Indicó que hay una persona que habita en la calle Ezequiel A. Chávez y no se mueve de su lugar ni con frío, calor o lluvia, y a esa mujer se le lleva alimento caliente y cuando se duerme se le pone un plástico encima de su cuerpo para protegerlo de la lluvia, porque es agresiva con el personal de uniforme.

Finalmente, el coordinador de Protección Civil del Municipio de Aguascalientes apuntó que ninguna de las personas que viven en situación de calle ha contraído el virus del coronavirus, porque ciertamente ellos cuentan con un sistema inmunológico fuerte.