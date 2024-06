El ciclista que fue impactado por una camioneta pick up no logró sobrevivir y falleció durante la mañana del domingo mientras recibía atención médica en el Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, ubicado en el municipio de Jesús María.

La víctima mortal fue identificada como Humberto, de 59 años de edad.

Tras confirmarse su deceso, acudieron al hospital mencionado los agentes del Grupo Homicidios de la Policía de Investigación (PDI), personal de la Dirección de Investigación Pericial y un agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien levantó el acta ministerial del cadáver.

El accidente fatal tuvo lugar el sábado pasado a las 15:15 horas, en la carretera estatal No. 52 que conduce al poblado de Los Arquitos, específicamente en el kilómetro 8+800, cerca de la zona de las ladrilleras, en el municipio de Jesús María.

Humberto circulaba en una bicicleta color morado cuando fue impactado por una camioneta Ford Ranger pick up gris con placas de circulación del estado de Chihuahua, conducida por Luis Gerardo, un joven de 19 años.

Al lugar del accidente acudieron policías preventivos de Jesús María y una ambulancia de Cruz Roja, cuyos paramédicos encontraron a Humberto inconsciente y con graves lesiones en diversas partes del cuerpo.

A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Humberto fue trasladado de inmediato al HGZ No. 3 del IMSS, donde lamentablemente falleció el domingo debido a las severas lesiones sufridas.

Luis Gerardo fue detenido por policías preventivos de Jesús María y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que se resolviera su situación jurídica.