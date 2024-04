En el Hospital Hidalgo murió uno de los lesionados en el accidente automovilístico que se registró el pasado viernes por la noche en la carretera federal No. 70 Poniente, a la altura del poblado de Cieneguitas, en el municipio de Jesús María.

La víctima mortal fue identificada como Daniel, de 27 años, quien no logró recuperarse de los múltiples traumatismos que sufrió.

Tras confirmarse su deceso, se trasladaron al nosocomio donde estaba internado para realizar las diligencias correspondientes, los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.

El accidente que le costó la vida a Daniel, se registró el pasado viernes 26 de abril a las 19:35 horas, en la carretera federal No. 70 Poniente, a la altura del kilómetro 14+000, frente al poblado de Cieneguitas, municipio de Jesús María.

Agentes de la Guardia Nacional que tomaron conocimiento del accidente, establecieron que el ahora occiso conducía un automóvil Nissan March, color blanco y placas de circulación NTD-7912 del Estado de México, propiedad de “Grupo Carso, S.A.”.

Aparentemente se encontraba bajo los influjos de las bebidas alcohólicas y se desplazaba por la carretera federal No. 70 Poniente en sentido de poniente a oriente, cuando al llegar a una curva que se ubica a la altura del kilómetro 14+000, perdió el control y se proyectó hacia su lado izquierdo.

Al invadir el carril de circulación contrario, se impactó contra otro coche Nissan March, color gris y matrícula NTZ-6963 del Estado de México, que terminó volcado sobre su toldo fuera de la cinta asfáltica.

Al lugar del accidente acudieron Bomberos Municipales de Aguascalientes y la Unidad de Rescate Urbano de Cruz Roja, a fin de liberar a Daniel, quien quedó prensado en el interior del automóvil que conducía.

Esta unidad automotriz quedó completamente destrozada, dentro de un canal pluvial. En una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil, fue trasladado al Hospital Hidalgo para recibir atención médica especializada, aunque finalmente falleció el pasado domingo por la noche.

En este accidente resultó herido Jesús, de 27 años, quien acompañaba a Daniel. En una ambulancia del ISSEA fue trasladado al HGZ No. 2 del IMSS. Asimismo, resultó lesionado el conductor del otro coche Nissan March, de nombre Oscar, de 47 años, quien en una ambulancia de Cruz Roja fue trasladado al Hospital MAC Sur.