Un hombre identificado como José Luis “N” permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez lo vinculó a proceso por su probable participación en actividades de narcomenudeo, tras ser detenido con marihuana y metanfetamina en el fraccionamiento José López Portillo, en Aguascalientes.

La captura ocurrió el pasado 9 de noviembre de 2026, cuando elementos de la Policía Municipal interceptaron al sospechoso y, durante la intervención, le encontraron tres bolsas con presuntas sustancias ilícitas.

Dos de los envoltorios contenían hierba verde y seca, mientras que el tercero guardaba una sustancia granulada. Los análisis realizados posteriormente por personal pericial confirmaron que se trataba de cannabis y clorhidrato de metanfetamina, respectivamente.

Tras su detención, José Luis fue puesto a disposición del Ministerio Público, que integró los resultados de los estudios y otros datos de prueba a la carpeta de investigación.

El caso llegó ante un Juez de Control, quien consideró que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión de narcóticos con fines de venta.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.