Taxistas padecen con los feriantes que no quieren pagarles la tarifa dispuesta por el programa “Taxi Seguro”, informó Jaime Rincón López, líder de la Asociación Transportando a un Abuelo Especial con Taxi Exclusivo. Esto, a dos semanas de la implementación del sistema que contempla el pago de tarifas por zonas que van desde los $65 hasta los $145 pesos. “La gente no está conforme, pero (…) no se pone a pensar que nosotros como choferes de taxi estamos trabajando, no estamos de fiesta”. El representante del gremio pidió a la ciudadanía ser más consciente y aceptar las disposiciones de la Coordinación de Movilidad y considerar que los servicios de transporte por aplicación están inflando sus tarifas sin ningún tipo de regulación.

