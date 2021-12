El Frente Nacional por la Familia a través de su coordinador Carlos García Villanueva se manifestó en contra de la iniciativa de la diputada perredista, Sanjuana Martínez Meléndez, a través de la cual se propone cárcel para combatir actos discriminatorios.

El activista afirmó que esto forma parte de un movimiento nacional que encabeza Morena quien junto con el PRD lo está presentando en varias partes del país incluido en la Ciudad de México con la intención de evitar la discriminación, sin embargo, dijo que ambos partidos quieren que cuando alguien diga algo de que no está de acuerdo con el pseudo matrimonio igualitario, lo quieren mezclar con que aparentemente no haya discriminación. “Es una iniciativa que lo que busca es tener amarrado que la gente no pueda ya ni hablar lo que piensa, entonces nosotros estamos en absoluto desacuerdo”.

García Villanueva calificó dicha iniciativa como una ley mordaza de lo que la gente pudiera expresar, por lo que en ese aspecto están en total desacuerdo; por lo que pedirán a los legisladores locales que esto se reflexione y que lo revisen bien todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

Por lo anterior, dijo que en enero estarán en contacto muy cercano con los diputados locales, trabajando con ellos y sobre todo manifestándoles sus puntos de vista, al recordarles que por algo han sido electos, representando a la ciudadanía y no a sus poderes políticos, “y tendrán que escucharnos de alguna manera siempre. Haremos un cabildeo con ellos, respetuoso, pero firme de los pensamientos de lo que sentimos y creemos que es la mayoría de los aguascalentenses”.

LA INICIATIVA. Cabe recordar que la iniciativa de la diputada perredista busca reformar el Código Penal de Aguascalientes, específicamente el artículo 192 que incluye castigo a los servidores públicos que incurran en el delito de discriminación por razón de origen étnico o nacional, extranjero, raza, idioma o lengua, género, preferencias sexuales, condición social o de salud, religión o antecedentes penales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos humanos y libertades mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas.

¡Participa con tu opinión!