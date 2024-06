La buena noticia es que los Rieleros están compitiendo de mejor manera contra los rivales poderosos de la zona norte; la mala noticia es que aún no les alcanza para ganar una serie, ni siquiera frente a los Tecolotes de los Dos Laredos.

Después de dividir triunfos en los dos primeros juegos, ambas novenas se enfrentaron este jueves por la noche en el Parque Alberto Romo Chávez con el objetivo de llevarse la serie. La primera entrada transcurrió sin anotaciones y en la segunda, un elevado de sacrificio de Yairo Muñoz impulsó la primera carrera para la visita. Sin embargo, en la parte baja, Tomás Telis igualó la pizarra al remolcar a Reginatto con un sencillo.

A partir de entonces, el juego se tornó en un duelo de defensivas y pitcheo. Los Rieleros tuvieron varias oportunidades para hacer daño, pero no lograron capitalizarlas. Fue hasta el octavo episodio cuando Yadiel Hernández rompió el empate con un batazo al centro que permitió anotar a Ali Castillo. Muñoz continuó el ataque siendo el jugador más productivo de la noche al remolcar a Freddy Galvis con otro sencillo al centro.

Con poco margen de maniobra, los Rieleros no pudieron reaccionar y finalmente cayeron por 1-3, perdiendo la serie y retrocediendo nuevamente en su récord. Hoy, a las 19:30 horas, La Máquina enfrentará otro gran desafío al visitar el Estadio Mobil Súper para enfrentarse al líder de la zona, los Sultanes de Monterrey.