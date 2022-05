Nora Ruvalcaba Gámez, candidata de MORENA a la gubernatura estatal, hizo un llamado a las contendientes del proceso electoral, a estar a la altura de las circunstancias y acudir a defender y contrastar sus ideas y proyectos en todos los foros y debates que la sociedad civil organice.

Entrevistada previo al recorrido de campaña y al encuentro que sostuvo como parte de sus actividades con vecinos de la colonia Ojocaliente I, a quien hizo llegar su plan de trabajo en atención a las principales peticiones ciudadanas, la abanderada de la Cuarta Transformación, indicó que es de suma importancia atender al llamado de la sociedad civil organizada en esta ocasión del sector empresarial quien recientemente lanzó la invitación para participar en el foro que habrán de realizar la próxima semana, lo anterior como parte de un ejercicio democrático.

Al ser un proceso histórico en el cual participan únicamente mujeres, la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional, precisó que se debe dejar un precedente y atender los debates organizados por diferentes sectores o de lo contrario se estaría interpretando como una seria falta de interés de cara a las elecciones de junio próximo.

Finalmente, llamó a sus contrincantes a presentarse a los foros, y con ello que la ciudadanía pueda ir analizando cuál es su mejor opción para la renovación de la gubernatura, reiterando que se mantiene a la cabeza de la contienda con base en la campaña cercana a la gente.

Así lo dijo:

“Si alguien no quiere defender su proyecto, si alguien sabe que no va ganar, y mejor ni se desgasta, lo vamos a entender, pero creo que es una falta de respeto a la ciudadanía no acudir y dejar el lugar vacío en cualquiera de estas oportunidades”, acotó la candidata por MORENA.

