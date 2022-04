Tras haber transcurrido un tercio de las campañas políticas rumbo a la gubernatura del estado, el rector de Global University, Juan Camilo Mesa Jaramillo, consideró que el comportamiento de las abanderadas de los diferentes partidos políticos y coaliciones ha quedado a deber, por lo que las exhortó a elevar la calidad de las mismas.

Juan Camilo Mesa Jaramillo, rector de Global University, lamentó que los más de 20 días transcurridos de campaña no estén abonando para el desarrollo de una mejor entidad, luego de que han salido a relucir supuestos ataques de corrupción, señalamientos diversos de todo tipo y descalificaciones en general.

Indicó que, al tenerse conocimiento de actos de corrupción, es obligación del denunciante proceder ante las autoridades correspondientes y no solamente hacer declaraciones mediáticas.

Mesa Jaramillo, así pues, advirtió que el nivel de campañas observado hasta el momento no abona en lo absoluto entre el electorado, quien finalmente podría verse desmotivado de participar en los comicios.

Ante ello, exhortó a las candidatas a enfocarse a la difusión de propuestas y de soluciones de alto impacto social, atendiendo ejes primordiales como economía, seguridad, así como emprendimiento, educación y salud, entre otros más.

Finalmente, consideró necesario que, en el tema económico, quien resulte ganadora en la contienda no se enfoque únicamente en la captación de inversiones extranjeras, sino, por lo contrario, vierta toda su atención en áreas como innovación, la inventiva y el desarrollo de nuevo conocimiento.

“No es nada nuevo, las campañas en nuestro país tristemente se centran en atacar antes que en proponer, y eso realmente no abona al desarrollo del estado que queremos. Creo que una campaña política no debería ser el espacio de denuncia, la sociedad cada día pierde más la fe en la honestidad de los políticos, por lo que al final no se logra nada”, lamentó.

