No invitaron a Enrique y Meghan a festejo

CDMX.- Meghan Markle y el Príncipe Enrique no han sido invitados por segundo año consecutivo al desfile Trooping the Colour, que celebra el cumpleaños del Rey Carlos III, según People.

Este evento se llevará a cabo el 15 de junio en Londres, y la pareja, que dejó de ser miembro activo de la realeza británica en 2020, no ha estado presente en ningún desfile desde el ascenso al trono de Carlos III. Su última asistencia fue en 2019.

Recientemente, Enrique rechazó una oferta de residencia real durante una visita, citando preocupaciones de privacidad y seguridad, reportó The Telegraph. (Staff/Agencia Reforma)