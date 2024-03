En una sociedad cada vez más digitalizada, el ámbito educativo no está exento de los retos y riesgos asociados con la tecnología. Así lo afirmó Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la Asociación Cultivando Género, quien expresó las crecientes preocupaciones sobre la seguridad digital en las escuelas.

La activista señaló que las actividades escolares actuales implican un uso intensivo de dispositivos tecnológicos por parte de los estudiantes. Por ello, destacó la importancia de que las escuelas, en todos sus niveles, aborden de manera integral los riesgos vinculados al uso de la tecnología, especialmente aquellos relacionados con los videojuegos y las redes sociales.

Contreras Ruvalcaba enfatizó que uno de los principales peligros es el grooming, donde adultos se hacen pasar por niños para ganarse la confianza de los menores con el fin de cometer delitos, como solicitar contenido íntimo sexual. Este fenómeno es particularmente alarmante debido a la reticencia de los niños a hablar de estas experiencias con sus padres, por miedo a no ser creídos o a perder el acceso a sus dispositivos.

Además, resaltó la necesidad de enfrentar otras formas de violencia digital, como el ciberacoso y la creación de memes o stickers intimidatorios, que pueden afectar significativamente el bienestar emocional y la seguridad de los estudiantes. Subrayó que prohibir el uso de teléfonos móviles no constituye una solución eficaz, ya que estos dispositivos también pueden ser herramientas de seguridad para los niños.

LABORES PREVENTIVAS. Angélica Contreras abogó por un enfoque que fomente la comunicación abierta con los menores sobre los riesgos, la actualización de los protocolos escolares, la capacitación y la colaboración entre educadores y estudiantes para asegurar un ambiente escolar seguro y acorde con las realidades digitales actuales.