La selección estatal de Aguascalientes en la disciplina de polo acuático no tuvo el desempeño esperado en la categoría juvenil varonil de los Juegos Nacionales de Conade 2023, ya que perdieron sus tres encuentros de la ronda de grupos y no pelearán por alguna medalla.

Esta semana continuó la actividad del polo acuático en la alberca olímpica de Aguascalientes, pero ahora con las categorías juvenil y junior varonil, recordando que la semana pasada se disputó el torneo de las tres categorías femeniles y la infantil varonil.

Dentro de la categoría juvenil varonil, el estado de Aguascalientes contó con un equipo representante que iba a pelear por alguna medalla, pero lamentablemente su paso no fue el mejor, al perder sus tres partidos del grupo “A”.

El domingo el combinado de Aguascalientes perdió ante el equipo de la UNAM por un marcador de 17-2 en la mañana, mientras que en la tarde volvieron a caer, pero ahora ante Michoacán por un resultado de 15-10. Por su parte, el lunes tuvieron su último encuentro ante Ciudad de México y de nueva cuenta cayeron ante sus rivales con un marcador de 13-7.

La escuadra de Aguascalientes volverá a la alberca olímpica hasta el próximo miércoles 31 de mayo a las 10:00 de la mañana para disputar el duelo por el séptimo lugar ante el equipo que quede en cuarto puesto del grupo “B”.

En tanto, este martes se jugarán los cuartos de final y semifinal de la categoría juvenil, así como los partidos restantes de la categoría junior.

Las finales de ambas categorías se llevarán a cabo hasta el miércoles 31 de mayo en la alberca olímpica, cerrando así la disciplina de polo acuático en los Juegos Nacionales de Conade 2023, un evento que se pudo realizar en nuestro estado gracias a las gestiones del IDEA y de la Asociación de Natación.