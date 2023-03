Tras el sacrificio de 826 mil aves a causa de la gripe aviar que involucró a dos productores, el secretario general de Gobierno, Florentino Reyes, informó que actualmente 3 granjas se encuentran en cuarentena y en un monitoreo para determinar si existen o no mayores contagios de animales.

Asimismo, señaló que en Aguascalientes no tendría por qué encarecer la carne de pollo y del huevo, ya que esta entidad se encuentra entre la segunda o la tercera en el país como alto productor de aves, motivo por el cual el sacrificio fue mínimo, si bien aclaró que este rubro se mueve por factores de mercado y no por capacidad productiva.

Precisó que la gripe aviar se presentó en 3 casetas de 2 productores diferentes, las cuales ya se encuentran totalmente despobladas y por ende ya no existe ningún riesgo en el estado de Aguascalientes.

Sin embargo, en coordinación con la Senasica y la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), se harán monitoreos durante la cuarentena.