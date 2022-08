Decenas de niños entre los 5 y los 11 años de edad se quedaron sin recibir su primera dosis contra COVID-19, lo anterior luego de que los puntos de vacunación habilitados ayer, lucieron saturados desde temprana hora, lo que implicó que las más de 22 mil dosis resultaran insuficientes.

Al ser ayer el tercer y último día programado por las autoridades de Bienestar para que los niños tuvieran la oportunidad de recibir el biológico y con ello disminuir los riesgos de posibles contagios por la pandemia, los puntos habilitados ubicados en las 3 Centurias, Foro de las Estrellas y en la UAA, registraron buena afluencia.

Lo anterior ocasionó que incluso antes de las 13:00 horas, las vacunas se terminaran en las Tres Centurias, mientras que minutos más tarde lo mismo sucedió en la Mega Velaria. Algunos padres de familia y pequeños, con la esperanza de alcanzar las últimas dosis, hicieron el esfuerzo por trasladarse a las instalaciones de la UAA, sin embargo, para la mayoría de los presentes fue imposible que sus hijos fueran inmunizados al terminarse las dosis en cuestión de minutos. De acuerdo con información oficial, antes de las 15:30 horas, las 7 mil 500 vacunas disponibles por cada uno de los puntos de vacunación habilitados se terminaron en su totalidad.

En un sondeo realizado a padres de familia de menores que no alcanzaron el biológico, argumentaron que en días previos no habían tenido la oportunidad de acudir con sus hijos por diversas cuestiones como es permiso en el trabajo, no tener con quién mandar a los pequeños, así como dificultades para trasladarse. Las autoridades de Bienestar, estarán en la espera de nuevas indicaciones desde la Ciudad de México para programar una nueva jornada de vacunación a favor de los pequeños.