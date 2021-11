El director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, confirmó que por instrucciones de la SEP no habrá estudiantes reprobados en lo correspondiente en el ciclo lectivo 2020-2021, cuyas calificaciones finales se emitirán esta semana para aquellos que no las tuvieron en su momento.

Esto significa que las calificaciones que pondrán los profesores estarán de acuerdo con los aprendizajes adquiridos y si sólo alcanzan la mínima aprobatoria, a partir de ahí se les estará regularizando en las siguientes semanas y meses, enfatizó.

Agregó que no se estarán regalando calificaciones, pero se sabe que si se les reprueba se les condena a una deserción, y en este momento no es tiempo de propiciar esas situaciones, sino incorporarlos a la dinámica de la escuela y de la formación academia y socioemocional.

En este ciclo 2021-2022 tampoco se reprobará a nadie, se le evaluará de acuerdo a sus condiciones académicas que vayan desarrollando en el presente año escolar, detalló el titular del IEA.

En este momento, dijo que el estado de Aguascalientes tiene un 10.3 grados de escolaridad y de hecho se analizarán estas cifras vigentes a cargo del INEGI, que es el organismo especializado con capacidad técnica y metodológica para determinar en los siguientes meses si se retrocedió, se mantuvo o se ganaron algunos puntos porcentuales.

Ulises Reyes Esparza recalcó que también se trabaja en alinear la oferta y la demanda de las carreras en el estado de Aguascalientes, orientada a las matemáticas y las ingenierías, la robótica, la nanotecnología, la medicina, la Agrotecnología, acordes a los requerimientos del mercado.

En la actualidad, el 80% de la matrícula de educación superior se relaciona con las carreras humanísticas y de corte administrativo como los contadores, abogados, arquitectos e ingenieros, pero el objetivo es que la industria 4.0 que se instala en el estado se orienta hacia las nuevas carreras del futuro.