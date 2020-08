El secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez, señaló que de las 20 vacunas en proceso de elaboración, la de Rusia es la más adelantada; se desconoce cuándo pudieran salir al mercado las primeras, aunque todos confiamos en que sea en este mismo año.

A pregunta específica respondió que en la entidad no hay suicidios asociados al COVID.

En lo que va del año se han reportado 112 por diversas causas, mientras que en el 2029, sumaron 174.

“Hay que insistir en el uso de cubrebocas en espacios públicos, porque ello ello ayuda a frenar contagios; reconoció el compromiso de la sociedad para usarlo como medida preventiva”.

Aseguró que muchos ciudadanos han asumido de manera empática y consciente esta responsabilidad, lo que se verá reflejado en un control de los contagios.

Informó que se reportaron 52 nuevos contagios, la mayoría de ellos en la ciudad capital, alcanzando una cifra acumulada de 5 mil 552 casos.

Suman 14 mil 264 las personas que han dado negativo a SARS-CoV-2; 127 se encuentran en espera de un resultado por parte del Laboratorio estatal, 4 mil 019 recuperados, y 308 defunciones, contabilizando así un total de 19 mil 943 personas revisadas.

El funcionario mencionó que se reporta una suficiencia hospitalaria de camas generales y de terapia intensiva de un 67% y 60% respectivamente.

Se ha analizado estos últimos días conjuntamente con el IMSS e ISSSTE la capacidad e infraestructura de otros nosocomios para poder realizar una conversión, de ser necesario, en función de la propia demanda, y que ello no ponga en riesgo a otros pacientes con diversos padecimientos ajenos al COVID-19.

Sobre la decisión del Gobierno de Oaxaca de prohibir la venta de refrescos y comida chatarra, comentó que cada estado es libre de implementar las estrategias que crea convenientes para contrarrestar la proliferación de casos, pero consideró que en Aguascalientes no son necesarias esas medidas.

Finalmemente, pidió a la sociedad apoyo para actuar responsablemente y no fomentar las reuniones sociales que relajen la sana distancia.

