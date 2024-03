Violeta Meléndez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Los hechos de violencia criminal que se viven tanto a nivel nacional como estatal, como el plagio masivo de civiles en Culiacán, llevan al Cardenal José Francisco Robles Ortega a advertir que no hay condiciones de seguridad ni tranquilidad para ciudadanos, periodistas, ni candidatos en este proceso electoral.

«El clima de violencia e inseguridad que tristemente vivimos, lo mismo de la agresión a candidatos o a servidores, se ha incrementado (…) Este clima de violencia no favorece la libertad, la tranquilidad que la ciudadanía necesita para expresarse en una jornada de votaciones. Eso es lo más grave», advirtió el también Arzobispo de Guadalajara y quien ha sido constantemente crítico de la crisis de inseguridad que se vive en México.

Luego de celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana, Robles lamentó que tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador como la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, minimicen los hechos delictivos, entre los que incluyo el asesinato de más de una veintena de políticos en este proceso electoral.

«Siempre hemos batallado con este régimen por los ‘otros datos’. La realidad todos la sentimos, el miedo que nos da circular en determinados lugares o carreteras, los retenes que nos detienen en las carreteras, eso lo vivimos nosotros», abundó el Cardenal, quien en 2022 denunció haber sido detenido e interrogado en retenes instalados por el crimen organizado.

«Las madres buscadoras (a quienes) les falta alguien en sus familias, esa es la realidad que vivimos. Si ellos (las autoridades) tienen otros datos en un clima de felicidad, de paz, ¡qué tristeza!», lamentó al decir que no sabe a qué realidad se refieren los políticos.