María Eugenia Velazco Marín, directora del Área de Control y Prevención de Enfermedades del ISSEA, niega que el servicio de terapia intensiva para pacientes con COVID esté saturado; reconoce que hay días más pesados para los médicos, pero se dispone de suficiente personal, de insumos y equipo.

Como parte de las políticas sanitarias responsables de la presente administración, se incrementaron un 20% las camas generales y de terapia intensiva para la atención de pacientes graves y muy graves.

Actualmente se cuenta con 180 en el Hospital Hidalgo, de las cuales 73 tienen ventilado y en total 136 están disponibles.

En tanto, el secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez, indicó que de acuerdo al último corte, hay 6 mil 450 casos confirmados, y 382 defunciones; en cuanto a la capacidad hospitalaria es del 63% en camas generales y 51%, en terapia intensiva.

Cuando el Centro COVID del HH llegue al 70, 80% de ocupación, se recurrirá a la infraestructura disponible en el estado, refiriéndose a otros hospitales.

“Desde el inicio de la pandemia se ha contratado a 115 médicos, especialistas, enfermeras y enfermeros. No hay reportes específicos por agresión y malos tratos al personal médico”.

Por otro lado, el titular de la Guardia Sanitaria, Octavio Jiménez Macías, presentó el protocolo para el regreso a las aulas en un modelo denominado híbrido, que ya puede ser consultado por los planteles de educación media y superior en www.aguascalientes.gob.mx/coronavirus <http://www.aguascalientes.gob.mx/coronavirus>.

Se verificará la implementación de las medidas sanitarias en prepas y universidades, y colocarán sellos de “escuela segura”.

El funcionario estatal apuntó además que será muy necesaria la corresponsabilidad de las y los estudiantes, pues fuera de la institución hay variables que no se pueden controlar por parte de las autoridades sanitarias o educativas, por lo que el autocuidado es fundamental.

También habrá vigilancia especial en las unidades del transporte público, para garantizar que no constituyan un foco de infección.

Finalmente, insistió en el uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos.

