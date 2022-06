No hay pretexto para perderse

La Secretaría de Obras Públicas del Estado reforzó la señalización de la ruta libre del Libramiento Carretero Aguascalientes para que sea utilizada por el transporte de carga que ingresa de San Luis Potosí, de la Ciudad de México y del estado de Zacatecas, quienes podrán identificar visualmente ambas rutas, tanto la libre como la de cuota.

José de Jesús Altamira Acosta, titular de la SOP, informó que la ruta libre tiene una longitud de 98 kilómetros de circulación, mientras que la ruta de cuota son 45 kilómetros, cruzando la ciudad en 30 minutos.

Mencionó que las condiciones de tránsito son seguras, motivo por el cual se continuarán las acciones de señalización horizontal y vertical, para que de modo fácil se puedan distinguir las carreteras tanto estatales como federales, por las cuales deberán circular.

Explicó que la ruta libre inicia al sur de la Carretera 45 (León – Aguascalientes) en su entronque de Carr. No. 69 del km 114.5 Carr. (León – Ags) San Bartolo, con una longitud de 13.3 km de recorrido para tomar después la Carr. No. 36 San Isidro – Bajío de San José con 22.35 de recorrido, continuando en la Carr. No. 43 San Isidro–La Soledad, tramo San Isidro – El Novillo por 28 km y por la Carr. No. 5 El Novillo – Villa Juárez por 12.1, para terminar en Carr. No. 4 Carboneras – Villa Juárez por 23.1 km; y reincorporarse a la Carr. 45 (Aguascalientes – Zacatecas).

El funcionario informó que estas acciones buscan que los transportistas de carga que ingresen y pasen por el estado lo hagan de manera rápida y segura, permitiendo con ello mejorar su logística de traslado de las mercancías.

¡Participa con tu opinión!