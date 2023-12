El pasado domingo, el economista libertario Javier Milei asumió la presidencia de Argentina en un acto solemne en el Congreso ante algunos mandatarios extranjeros y una decena de diputados. Desde el primer minuto de su administración, Milei expresó la necesidad de dar una serie de ajustes fundamentales que eviten que el país se vaya por el despeñadero. Dos días después de la investidura presidencial, el equipo del nuevo presidente lanzó una serie de medidas económicas, mediante las cuales se busca poder salir del hoyo en el cual se han metido en las últimas décadas. Indaguemos.

Lo primero que anunció el ministro de economía, Luis Caputo, fue la devaluación del peso argentino en un 50%. De esta forma, el tipo de cambio oficial pasó de 400 pesos por dólar a 800. Con esto buscan una pérdida de valor de la moneda nacional en relación a las extranjeras, lo que provoca que las importaciones suban de precio y las exportaciones disminuyan su valor. Se busca impulsar la competitividad del país, aunque habrá que estar atentos a la evolución de las dinámicas económicas y financieras en el tiempo.

En segundo lugar, busca adelgazar el aparato gubernamental en vías de reducir la mayor cantidad de erogaciones posibles. Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una contracción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. Asimismo, se dio el anuncio de la cancelación de las renovaciones de los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Algo necesario, ya que el gasto corriente en el país supone alrededor del 18% del empleo total; un porcentaje muy superior al de otros países de la región como Chile (12%) o México (13%).

Si bien es cierto que es importante predicar con el ejemplo, se debe ser cuidadoso en no adelgazar de tal manera el aparato gubernamental, que pudiera convertirse en ineficiente, en vías de buscar la austeridad. Nuestro país es un claro ejemplo. Recordemos cómo al comienzo de la administración actual, un recorte sin proporción afectó a un sinfín de dependencias de gobierno, las cuales, a un año de terminar, sencillamente no operaron de manera correcta en todo el sexenio.

En un tercer plano, se anunció la suspensión de la publicidad gubernamental por el plazo de un año. No hay plata para gastos que no sean absolutamente necesarios. Según sus datos, en 2023 esa publicidad superó los 30 mil millones de pesos. Una cantidad desmesurada para la situación actual. Aunado a esto, se paraliza la obra pública: el Estado no licitará nuevos proyectos y no avanzará en aquellos que aún no han comenzado. El objetivo es que a partir de ahora la infraestructura se fomente con dinero privado, en un sistema de concesiones similar al chileno.

Las medidas han sido bien vistas por la mayoría de las instituciones económicas en el plano internacional. Destacando el aval del Fondo Monetario Internacional, el cual anunció su respaldo afirmando que las fuertes acciones emprendidas, apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario.

Como era de esperarse, los mercados financieros reaccionaron estrepitosamente a las medidas anunciadas el día martes por el nuevo gobierno. A la apertura de los mismos el día de ayer, el peso oficial se devaluó un inusual 54.24% en el inicio de sus negocios mayoristas.

En el corto plazo, sin duda veremos cómo la situación se deteriora considerablemente, pero estas medidas son un buen comienzo para el pueblo argentino. Su estricta y decidida aplicación contribuirá a estabilizar la economía y a sentar las bases de un crecimiento más sostenible, el cual debe ser liderado por el sector privado.

Como bien decía el fascinante filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau: “La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce”.

OVERTIME

Como era de esperarse, la siempre exenta de polémica Reserva Federalde Estados Unidosdejó sin cambios las tasas de interés por tercera ocasión consecutiva,por lo que los tipos se mantienen en su actual intervalo del 5.25 y el 5.5%. Se espera una serie de recortes por un total de 75 puntos base para el próximo año. Algo alentador; ya veremos.

