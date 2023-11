El recurso que el Ayuntamiento de Aguascalientes ha pagado a Next Energy por el Parque Fotovoltaico está congelado en un fideicomiso hasta que se resuelva el asunto legal. El presidente municipal, Leo Montañez, aseguró que el patrimonio de la hacienda pública se encuentra seguro.

Desde finales de 2022, el Ayuntamiento tomó medidas legales contra Next Energy debido a que la empresa no cumplió con su compromiso de iniciar operaciones en el Parque Fotovoltaico, lo que llevó a la presentación de una demanda por incumplimiento de contrato. Esta acción legal se tomó para salvaguardar al municipio de posibles auditorías y pérdidas financieras.

El presidente municipal, Leo Montañez, señaló que un juez ha emitido una orden para que los fondos se mantengan en el fideicomiso hasta que se resuelva el asunto legal. Esta decisión brinda protección a las arcas municipales y determinará si se llevará a cabo la segunda etapa del proyecto, originalmente programada para iniciar en noviembre.

Montañez subrayó que, independientemente del resultado del litigio, el Ayuntamiento está comprometido a cumplir con sus obligaciones de pago, que incluyen la construcción de la infraestructura por la que ya se han pagado aproximadamente 426 millones de pesos. No obstante, lo más relevante es que los recursos están a salvo mientras se resuelve este asunto.

Mientras tanto, el parque fotovoltaico que se empezó a pagar desde el 30 de abril de 2020 se encuentra ocioso y en espera de que la Federación autorice los permisos de interconexión para que, de una vez por todas, empiece a operar.