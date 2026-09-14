Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista irresponsabilidad en el otorgamiento de créditos del Infonavit, luego de los cuestionamientos por el nivel de la cartera vencida y el aumento en el número de acreditados morosos.

La Mandataria defendió la eliminación de requisitos para facilitar el acceso a financiamientos y aseguró que el problema de morosidad se originó, en buena medida, por las condiciones de los créditos y las viviendas entregadas en administraciones anteriores.

«No hay ninguna irresponsabilidad en la manera en que se están dando los créditos, sino al revés, recuperar el origen de lo que fue el Infonavit», sostuvo.

En la mañanera, Sheinbaum sostuvo que anteriormente se construyeron viviendas de unos 40 metros cuadrados, alejadas de las zonas urbanas y, en algunos casos, sin servicios, lo que provocó que acreditados dejaran de pagarlas o las abandonaran.

La Presidenta puso como ejemplo el caso de un joven de Tlalpan al que se le otorgó una vivienda en Querétaro, lejos de su lugar de residencia y trabajo, y señaló que el Gobierno todavía atiende el problema de las casas abandonadas.

«Estas semanas salió o ha salido que hay mucha cartera vencida en el Infonavit. Como ya explicó Octavio, hay menos cartera vencida que antes, pero esa cartera vencida tuvo que ver con el tipo de casas que se construyeron y el tipo de créditos que se dieron en el pasado», afirmó.

Previamente, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reportó una cartera vencida de 597 mil millones de pesos a agosto, equivalente al 27 por ciento de una cartera total de 2 billones 240 mil millones.

La cifra representa un aumento de unos 11 mil millones de pesos respecto de junio, cuando, bajo la misma medición utilizada por el Instituto, el saldo vencido ascendía a unos 586 mil millones.

REFORMA publicó el 7 de septiembre que el número de créditos morosos aumentó de 907 mil 850 en marzo a 970 mil 155 en junio, pese a las condonaciones, quitas y reducciones de tasas aplicadas por el Instituto.

Romero informó que el Infonavit eliminó prácticamente 30 requisitos para acceder a un financiamiento y actualmente exige tres condiciones: ser derechohabiente, contar con seis meses de cotización y no tener vivienda propia.

El funcionario señaló que también fue eliminado el uso del Buró de Crédito para reducir el monto del financiamiento cuando el trabajador registraba retrasos en otras obligaciones.

Sheinbaum defendió esa simplificación y argumentó que los pagos de los nuevos financiamientos son descontados directamente de la nómina de los trabajadores y contemplan mecanismos para quienes pierden temporalmente su empleo.

Romero indicó que el crédito promedio para derechohabientes que perciben entre uno y 2.9 salarios mínimos ronda los 650 mil pesos, mientras las viviendas del programa se entregan por alrededor de 627 mil pesos.