El nuevo director del ISSSSPEA, Mario Alberto Álvarez Michaus, informó que el pago de pensiones para los trabajadores del estado de Aguascalientes alcanza hasta el año 2065, es decir, para 42 o 43 años venideros, y no los 100 que se llegó a presumir en el pasado, esto de acuerdo a los últimos estudios actuariales.

En la actualidad, el fondo de pensiones del ISSSSPEA asciende a la cantidad de 7 mil 200 millones de pesos, cuyos recursos financieros deben ser cuidados e incrementados para mejorar las proyecciones para el pago de este derecho de todos aquellos trabajadores que concluyen con su vida laboral dentro de las instituciones del estado y de los municipios.

Precisó que la expectativa en el tiempo para el pago de la pensiones sin que se requiera una aportación extraordinaria por parte del Estado, es que el Fondo debe incrementarse de acuerdo a lo que aumenta la inflación más dos puntos. Si estas condiciones se cumplen, se tiene proyectado garantizar el actual fondo para 2065, de acuerdo a los estudios actuariales 2021.

En entrevista con El Heraldo, Álvarez Michaus subrayó que “el ISSSSPEA es una gran institución, se ha venido nutriendo a través de los sexenios y sus respectivos directores, ciertamente es uno de los mejores del país, pero no tiene la salud financiera que se ha presumido durante mucho tiempo y la gente piensa que el fondo de pensiones durará 100 años, lo cual no es verdad”.

El titular del ISSSSPEA mencionó que de acuerdo a los estudios actuariales que deben hacerse por ley, a cargo de una empresa que se ocupa de 30 de los 32 estados del país, así como de muchas universidades, si el ISSSSPEA logra un rendimiento de las inversiones superior o igual al 2%, después de la inflación, se tiene para pagar pensiones hasta el 2065.

Así lo dijo:

“El ISSSSPEA y el Instituto de Guanajuato son los dos con mayor viabilidad financiera en el país, y la presente administración estatal trabaja en nuevas estrategias y proyecciones para potencializar el fondo de pensiones del Estado de Aguascalientes”.

Mario Álvarez Michaus. Director General del ISSSSPEA.