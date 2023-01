Nueve de cada diez reportes de desaparición de personas en la entidad, son circunstancias de descuido o recuperación rápida, que no están alineadas al patrón de desapariciones forzadas que registran otras entidades del país, afirmó el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega.

Expuso que los reportes de desaparición de personas en el estado son una situación cotidiana, donde el personal de la Fiscalía asignado a la búsqueda de personas siempre se mantiene ocupado en la investigación de diversos hechos.

Detalló que existen fines de semana en los que se registran hasta 15 reportes de personas extraviadas, entre infantes, personas adultas mayores, enfermos, y adultos en general.

Mencionó que hay casos en los que se puede presentar el extravío de un niño que no aparece por horas y se encontraba en la casa de un vecino, lo que denota la importancia de que los padres de familia estén atentos a sus hijos.

El tipo de reportes que más se presentan por sexo y edad son niños, niñas y adolescentes mujeres, cuyo periodo de tiempo se suele presentar en un lapso de recuperación de 3 horas, o hasta 3 días.

Consideró que esta incidencia puede considerarse exitosa porque la mayoría de las personas se logran ubicar sin que hayan sufrido algún daño a su integridad.

Figueroa Ortega señaló que en general no se tiene el suficiente personal para atender este tipo de reportes, pero afortunadamente se logra encontrar a la mayoría de las personas.

“Tenemos muchos casos de adultos mayores, personas que no se ubican en la ciudad y una vez que lanzamos las alertas, reportes de búsqueda, se logra que se puedan identificar las personas en más de un 90%”, agregó.

Subrayó que este tipo de reportes suelen darse por la dinámica familiar en el cuidado de infantes y adolescentes, donde los contactos de comunicación y amistad que tienen los menores son clave para su ubicación.