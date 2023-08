El lunes por la tarde hubo novedades muy interesantes para la política nacional. Santiago Creel anunció que renunciaba a su aspiración para coordinar el frente de la alianza Va por México. Que no es otra cosa que la candidatura a la presidencia de la República. Y oficializó su adhesión a la candidatura de su compañera de partido Xóchitl Gálvez. Sin duda que eso fue lo mejor que pudo hacer Creel Miranda pues él estaba compitiendo en una carrera en donde no tenía posibilidades de ganar y por ello optó por participar con quien sí tiene más posibilidades de lograr un buen resultado, aunque hay que dejar claro que arrebatar la presidencia de la República a MORENA –léase López Obrador– es algo más que misión imposible, pues el presidente tiene una clientela electoral asegurada de muchos millones de mexicanos que están endiosados con el mesías tropical.

Con la renuncia de Creel a su participación en la elección interna de la alianza Va por México, observaremos ahora una lucha entre dos mujeres de formación política muy distinta. La tlaxcalteca Beatriz Paredes, una política muy experimentada que se inicia en el PRI como jilguero en la campaña presidencial de Luis Echeverría y de ahí para adelante ocupó puestos importantes como secretarías de Estado y embajadas en diferentes países. Por eso para ella es muy importante ganar la candidatura para poder ir en pos de la joya de la corona con la que culminaría una carrera política que inició casi en la adolescencia. Sin embargo, Beatriz Paredes tiene algo en contra: Tiene el fierro priista muy marcado. Ella representa la peor época de la corrupción en nuestro país por su intima cercanía con quienes en su momento casi acabaron con el cuerno de la abundancia. Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, etc. A la población no se le ha olvidado el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Ese asesinato entre priistas que cegó la vida de alguien que pudo haber cambiado, para bien, el rumbo del país. No se olvidan las trapacerías de políticos como Augusto Gómez Villanueva con el asunto de Bahía de Banderas, Nayarit. O lo que le hizo a Carlos Armando Biebrich con el asunto del Valle del Yaqui, que le costó la gubernatura. Un Gómez Villanueva que casi a los 100 años de edad –tiene 94 años– sigue medrando en la política nacional, viviendo de los impuestos de los mexicanos y a quien sus compañeros legisladores sin ninguna vergüenza lo designaron el decano de los diputados.

Y así podríamos enumerar y comentar cientos de pasajes de la época de gloria del partido hegemónico cuyos militantes de alta jerarquía no se hartaban de robar a mansalva. Para su fortuna el cuerno de la abundancia era bondadoso y siempre tenía riquezas que saquearle.

Y lo que son las cosas, quien habría de acabar con el PRI iba a ser uno de sus militantes, uno de su misma ralea: Andrés Manuel López Obrador. Un hombre enajenado por el poder, de ambición sin límites y de mente maquiavélica. Para que la cuña apretara tenía que ser del mismo palo.

Todo lo anterior lo tiene en contra Beatriz Paredes. Si ella logra ganar la postulación de Va por México, las posibilidades de un triunfo electoral serán mínimas, ahorita el país no quiere saber nada de lo que huela a PRI. Aguascalientes es un claro ejemplo de ello. El último gobernador priista de la entidad mostró su verdadero rostro déspota hasta con sus amigos más cercanos, los de toda la vida. Tuvo un sexenio para el olvido. No obstante eso, todavía premiaron a su familia con puestos de mediana categoría.

Si Beatriz Paredes es lista deberá optar por también renunciar a sus aspiraciones presidenciales y unirse a la candidatura de Xóchitl Gálvez. Uniendo fuerzas hay más posibilidades de tener, quizá no un triunfo, pero si un resultado decoroso. Claudia Sheinbaum va en caballo de hacienda. El evento del lunes con los 13 sectores que integran el Consejo Coordinador Empresarial fue impresionante. Más de 100 empresarios de los más importantes de México estuvieron presentes en acto de adhesión. Si alguien tenía duda de que los empresarios estaban buscando otros horizontes político-partidistas, el lunes se despejaron las dudas.

Xóchitl Gálvez es quien puede ser la candidata más competitiva para MORENA, que independientemente de la trayectoria y de las propuestas es el personaje público que parece tener la capacidad de confrontar a la candidata de MORENA.