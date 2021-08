Los casos positivos, de hospitalizados e intubados a causa del COVID-19, dejan claro que aunque haya optimismo en las autoridades para asegurar que el ciclo escolar podrá iniciar de manera presencial, la realidad es que es más probable que continúe siendo híbrido, si bien ya no a distancia plenamente, pero sí intercalar la asistencia de grupos de educandos.

Así lo consideró el diputado presidente de la Comisión de Educación, Mario Armando Valdez Herrera, quien subrayó que “es casi un hecho que el próximo ciclo escolar volverá a ser de manera híbrida”, pues insistió, las condiciones no están dadas para el retorno a las aulas en horarios y periodo tradicional.

Mencionó que tal vez la enfermedad en los jóvenes sea menos grave que en poblaciones más adultas, pero resulta que el contagio no se queda quieto y son esos muchachos que están asistiendo a eventos de graduación masivos e inclusive haciendo viajes a la playa para celebrar, los que han adquirido el virus y lo pueden esparcir entre sus familiares, siendo así como el riesgo de altos contagios persiste.

Si bien Aguascalientes ha logrado mantener el semáforo verde, en el país se habla constantemente de la tercera ola y hasta de la cuarta que se ha comenzado a mencionar en las penínsulas del país, por lo que la urgencia es volver a tomar medidas, aunque suenen escandalosas, pero que permitan la protección y real inhibición de los contagios, pues de seguir con protocolos ligeros y la confianza de la ciudadanía, de que con la vacuna están protegidos, las cosas pueden cambiar en cualquier momento.

Valdez Herrera recalcó que cierto es que el COVID-19 llegó para quedarse, como ocurrió con la Influenza, y desde ahora se considera que cada determinado tiempo habrá que estarse vacunando hasta que haya un control real, pero la vida normal será difícil retomarla, pero se tiene que hacer algo para que sea más o menos a lo que se tenía antes de marzo de 2020.

Recalcó que la disposición de los maestros siempre ha sido para impartir sus clases, pero también se ha advertido que se requiere una garantía de seguridad y protección ante el peligroso virus, pero por lo pronto, se estima que el modelo para el ciclo escolar que está por iniciar, será híbrido.