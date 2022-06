Francisco Ortiz Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), tiene su propia lectura de los resultados electorales del pasado domingo 5 de junio, donde la mayoría de sus candidatos tuvo una participación testimonial en los comicios estatales.

Salvo José Luis Pech, quien logró 13.1 por ciento de las preferencias en la contienda por la gubernatura de Quintana Roo, el resto de los abanderados de MC registró entre un 3 y 6.9 por ciento de los votos.

«Hace 5 años no participamos ni en Durango ni en Hidalgo ni en Oaxaca ni en Quintana Roo, ahora lo hemos hecho frente a un avasallamiento, con la intervención del Gobierno federal que se ha metido con funcionarios y secretarios de estado.

«Y, por otra parte, frente a lo que representan los partidos históricos, MC es una fuerza que está creciendo. En el caso de Quintana Roo, la campaña que nos hicieron fue brutal, aún así tenemos una representación muy importante con el doctor Pech», consideró Delgado.

¿Aun así, los resultados no fueron los de 2021?

Veamos a la coalición Va por México: de seis gubernaturas que tenían los partidos históricos han perdido cuatro, y se quiere presentar como un éxito. Ustedes ven que Esteban Villegas había sido candidato competidor del Gobernador José Rosas Aispuro, ahora juntos y, con todo, les ha costado sacar adelante un proyecto.

Frente a todo eso, queremos reconocer el esfuerzo que significa la incorporación de personalidades como Paty Flores y Martín Vivanco, postulados a la gubernatura y la Alcaldía de Durango. Movimiento Ciudadano es la fuerza que a nivel regional está concitando. Frente a quienes hablan y actúan pensando que es posible revivir a los partidos históricos, es necesario construir un proyecto nuevo para confrontar a un Gobierno que actúa con las peores prácticas del pasado.

¿Pero ni siquiera sumaron preferencias en Tamaulipas, dada la cercanía con Nuevo León, donde gobierna MC con Samuel García?

Es que ahí se dieron hasta con la cubeta, incluso hubo problemas delicados relacionados con la delincuencia organizada, y esa polarización sí afecta a MC, además de las campañas que nos hacen en contra como las de voto útil.

Frente a todo ello estamos presentes y tenemos una oportunidad importante. Valoro mucho a Arturo Diez, que fue nuestro candidato en Tamaulipas. Sin duda es uno de los personajes del futuro de Tamulipas, porque los nuevos liderazgos también se construyen.

Las presiones hacia MC aumentarán. Por ejemplo, el empresario Claudio X. González ya los ha convocado a unirse al frente opositor.

Pero no va a ser esa la posición de Movimiento Ciudadano. Nosotros ya tenemos una dirección y es muy clara: Vamos a ser la opción que requiere el País. Frente a la crispación, tendremos que ir concitando fuerzas y voluntades en las diferentes regiones de México y es posible, cuando construyes los consensos, obtener victorias como en Jalisco y Nuevo León.

Sin embargo, cuando por un lado hay el uso faccioso del poder, involucrando a altos funcionarios de la Federación, y por otro, funcionarios estatales, como es el caso de Tamaulipas, que de manera abierta intervinieron, es claro que necesitamos erradicar ese tipo de prácticas viciadas para romper las enormes asimetrías que lastiman a proyectos como el nuestro. Estamos avanzando y dejando sembrada la expectativa de lo que es Movimiento Ciudadano.

Pareciera que se normaliza la presencia de funcionarios en campañas, ¿confían en que la gente los escuche en medio de ese tipo de estrategias?

Más que nos escuchen las personas, es necesario analizar los hechos. En este proceso electoral se ganaron dos gubernaturas por parte de Va por México, en una porque era gobernada por el PAN, Aguascalientes, y la otra también gobernada por el PAN, Durango, pero aún así sumando los votos –todavía no tengo detalles de lo que significa el rescate de votos para Esteban y lo que representa la participación de estructuras estatales– y ve los resultados, en Aguascalientes hay un PRI desfondado, MC sacó más votos que el PRI ahí, y más votos que el PRI en Quintana Roo.

Cuesta trabajo de convencer a la gente, pero cuando se convence, tenemos posibilidades de éxito, y así lo vamos a acreditar en 2023 en el Edomex y Coahuila.

¿La participación de estructuras gubernamentales será un anticipo de lo que veremos en 2024?

Así va a ser, va a ser una elección de Estado. Por eso tenemos que imaginar formas no convencionales, las formas tradicionales acreditan que eso no alcanza para ganar, pero insisten en que puede haber milagros. Tenemos que construir escenarios y llevarlos adelante con inteligencia. Por eso MC planteó un realineamiento de fuerzas. El único que está jalando a personajes desde el poder es el Presidente. En Nuevo León se llevaron a Clara Luz Flores, que era Alcaldesa de Apodaca, como candidata a la gubernatura.

Tenemos que construir mecanismos que permitan escenarios hasta ahora inéditos en la vida del País. En lugar de insistir en que la forma en que se va a ganar es, sin hacer nada, utilizar los mismos mecanismos y membretes. Las elecciones de 2018, 2021 y las de 2022, acreditan que ese no es el camino. Los escenarios van a ser importantes, sobre todo, con la gente que tiene experiencia y la necesidad de entender que hay que dar un nuevo rumbo a México. Esa opción la está ofertando Movimiento Ciudadano.

