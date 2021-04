El nuevo modelo de outsourcing en México no va a afectar al ramo automotriz en Aguascalientes debido a que son pocos los trabajadores que están bajo dicho esquema en el sector y que laboran en áreas que no son propiamente de la actividad principal de dichas empresas señaló el secretario general del sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León.

El también secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes afirmó que la industria automotriz de la entidad no se verá perturbada por los cambios en el esquema de outsourcing porque los sindicatos han tratado de que los mismos trabajadores entren de manera directa a las empresas, de ahí que en algunas hay la contratación de manera temporal a los trabajadores a través de una prestadora de servicios, pero está muy bien definido en que es una etapa transitoria. “En algunos casos es un mes, en otros casos lo más que tenemos son 3 meses, porque la prestadora de servicios hace la función de reclutar y seleccionar al personal y luego entran en este esquema en donde el trabajador en un momento dado si no le conviene estar en la empresa o si no se adapta pues la renuncia se presenta directamente con la prestadora de servicios”.

Apuntó que en toda la industria automotriz de la entidad existen alrededor de 3 mil trabajadores que laboran bajo el esquema de outsourcing y están en áreas de vigilancia, aseo, comedor, jardinería y también en algunas empresas sorteadoras que llevan a cabo inspecciones de calidad, revisión o auditoría a los productos que las empresas del ramo realizan con el fin de asegurar la calidad. “Si involucramos a todo el universo del ramo automotriz en Aguascalientes, solamente alrededor de un 40% de las empresas tienen a trabajadores en esta condición, pero sobre todo en áreas que no son áreas propiamente de la actividad principal”.

Padilla de León enfatizó que independientemente de las negociaciones entre empresarios con el Gobierno Federal por el esquema del outsourcing, en la FTA siempre han tratado de llevar a cabo las negociaciones con las empresas para que este fenómeno no se diera de manera generalizada en la entidad.