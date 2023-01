Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha sido notificada por la UNAM de su resolución en el caso del plagio de la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel, indicó el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

«Mire, yo conozco un comunicado que circuló (del Rector), pero precisamente anoche (jueves), ya tarde, le pregunté a la Secretaria de Educación (Leticia Ramírez), si ya había recibido alguna notificación al respecto y no ha sido notificada oficialmente la Secretaría de Educación o su titular» dijo.

«Luego entonces, pues no podemos opinar como gobierno, hasta en tanto no se dé ese hecho», agregó en conferencia de prensa en Puebla, donde continúa una gira por todo el País para hablar de la reforma electoral, el funcionario

El miércoles, la FES Aragón concluyó que la tesis presentada en 1987 por la hoy Ministra para titularse como Licenciada en Derecho, es una «copia sustancial» de la presentada un año antes.

Ante ello, la UNAM se declaró impedida para revocar el título de Esquivel e informó que el caso será enviado a la SEP.

Al día siguiente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno analizará y resolverá el caso luego de que la UNAM, acusó el Mandatario, se «lavó las manos».

«Cuando ese hecho se dé (notificación), si es que se da, a bueno, pues entonces habrá una posición del Gobierno federal, específicamente de la Secretaría de Educación Pública», abundó.

Apenas el jueves, el titular de la Segob dijo en Veracruz que las autoridades universitarias tienen que emitir una resolución sobre el plagio de la tesis, pues «no es un asunto del Gobierno».

-Del tema de la Ministra Yasmín Esquivel, ¿Creen ustedes que debería de renunciar por pues congruencia política?, se le preguntó en el Puerto.

«Yo creo que las autoridades universitarias tendrán que revisar y en su caso, pues emitir una especie de resolución», dijo entonces.

«Hay problemas mucho muy importantes en el País que se están atendiendo todos los días, lo otro que lo resuelvan las autoridades universitarias», recalcó López Hernández.