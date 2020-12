Se expidió un nuevo acuerdo de medidas de seguridad en materia de salubridad general para reducir los contagios de COVID en el estado, con vigencia al 31 de enero de 2021, donde destaca que no hay cierre de negocios y se extreman las medidas de prevención. Cabe destacar que el acuerdo fue signado por el titular del ISSEA, Miguel Ángel Piza Jiménez.

Además, dicho acuerdo también refiere que es obligatorio el uso del cubrebocas en la vía pública y transporte; bares y restaurantes tendrán 50% de aforo, y habrá cierres a las 23:59 horas en los municipios en nivel de riesgo tres (rosa), en el que están nueve; las excepciones son Asientos y Cosío, que se ubican con menor riesgo, en el nivel 2 (color naranja).

También se busca disminuir los riesgos de complicaciones y muertes ocasionadas por la enfermedad y mitigar los casos que requieran atención hospitalaria.

Se establece que todas las personas que se encuentren dentro del territorio, ya sea de manera permanente o transitoria deberán usar cubreboca siempre que estén en cualquier espacio de uso común, como lo son la vía pública, los edificios, dependencias gubernamentales y el transporte público, así como en aquellos establecimientos y/o giros que se dediquen a actividades autorizadas.

Los concesionarios o permisionarios que presten el servicio de transporte público, deberán asegurarse de que los conductores de las unidades usen cubrebocas durante sus jornadas; asimismo, podrán impedir el servicio a usuarios que no porten cubrebocas. También cada unidad debe contar con alcohol en gel y asegurarse que cada usuario que ingrese lo utilice, e igualmente sanitizar la unidad al término de cada ruta.

Los propietarios o administradores de lugares, recintos y establecimientos, públicos o privados cuya apertura se encuentre autorizada de conformidad con este acuerdo deberán adoptar las siguientes medidas: tener alcohol en gel con una concentración mínima de70% en cada uno de los accesos al establecimiento y asegurarse que cada usuario se lo aplique al ingreso.

Garantizar que dentro de su establecimiento se conserve en todo momento una distancia mínima de 1.5 metros entre los usuarios.

Evitar el acceso de personas que presenten síntomas asociados a la enfermedad COVID-19, como lo son temperatura superior a los 37.5 grados, tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta o cabeza, dolor o presión en el pecho o pérdida del sentido del olfato o el gusto.

En caso de ser detectado algún usuario con dicha sintomatología, se deberá dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias.

Se deberá contar con el personal y equipos necesarios para la toma de temperatura a los usuarios; evitar el acceso a personas que no porten adecuadamente cubreboca.

Uso de tapetes sanitizantes en los accesos del establecimiento, así como la instalación de barreras protectoras en los módulos de atención.

Los lunes se publicarán en el Periódico Oficial del Estado el nivel de riesgo en que se encuentra cada municipio, para que se apliquen las respectivas restricciones de movilidad social.