Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le declararán la guerra a nadie, pero que no habrá ningún acuerdo con el crimen organizado.

“Que quede claro: nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada”, sostuvo.

En un mensaje en video, un día después del atentando contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, López Obrador dijo que hay una frontera entre el Gobierno y la delincuencia.

“Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia, ojalá y esto se entienda”, dijo.