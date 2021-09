El Centro Comercial Agropecuario todavía no logra recuperar el nivel de ventas del año 2019, toda vez que, actualmente, se ubica a un 70% y, para diciembre próximo, se estima que suba a un 85%, por lo que la apuesta para acceder a un mayor movimiento comercial será esperar hasta el primer trimestre del 2022, señaló su presidente, Gerardo Palomino Macías.

Agregó que, todavía por la pandemia y por el regreso a clases presenciales, las ventas se mantienen bajas en este cierre del mes de septiembre, pues las familias han estado enfocadas en adquirir los útiles escolares y los uniformes para sus hijos, dejando en segundo término otros rubros.

Los condóminos del Centro Comercial Agropecuario, junto con los tianguistas, confían en que su actividad repunte para la temporada decembrina gracias a la Navidad y al Fin de Año, pero tampoco se observa que estará al 100 por ciento de esa actividad económica que se vivió en otros tiempos no tan lejanos.

Aunque el estado de Aguascalientes no está en semáforo rojo, la ciudadanía actúa con cautela hablándose de sus recursos económicos y compra alimentos lo estrictamente necesario para sus familias, hecho que ha provocado la rotación del 15 por ciento de los comerciantes que trabajan en las piedras de los dos tianguis de este mercado de abastos.

Indicó que la rotación de comerciantes en bodegas es esporádica, pero hay que estar atentos para permanecer dentro de esta actividad comercial.

Gerardo Palomino Macías, asimismo, mencionó que, en este momento, los precios de las frutas y legumbres se encuentran dentro de la situación de mercado de cada alimento; por ahora, las cebollas tienden a aumentar de precio, lo mismo que los jitomates, que están subiendo y bajando, de acuerdo con comportamiento de la pandemia sanitaria, así como de la demanda de productos del campo por parte de EUA.

Indicó que la humedad a causa de las lluvias es un factor para que los productos perecederos duren menos tiempo y, por esa razón, muchos se quedan en territorio nacional y los precios son diversos, mientras que muchos alimentos se hallan en proceso de cosecha, como el frijol y el maíz, por lo que habrá movimiento de precios, comentó finalmente.