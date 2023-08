Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, cuestionó ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador por haber sostenido que él también es víctima de violencia política de género y consideró que no ha entendido ese significado.

«Es el Presidente: él es el hombre más poderoso de este País. El problema no es el debate que pueda haber entre una de sus ‘corcholatas’ y una servidora. Ahí nos vamos a dar con la cubeta. Pero él es la máxima autoridad», argumentó.

«Tiene acceso a información privilegiada. Él (López Obrador) tiene todo el poder y, en este caso, quien no ha entendido qué es la violencia política en razón de género; tiene que ver con que una autoridad superior ejerza violencia para descarrilar a una persona que aspira a un cargo».

La hidalguense, quien presidió ayer una sesión ordinaria de la comisión de Asuntos Indígenas en el Senado, indicó que no tiene pensado solicitar licencia a su escaño.