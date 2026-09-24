Un motociclista resultó lesionado luego de estrellarse contra la parte posterior de un vehículo de alquiler cuando circulaba por calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas sobre la avenida José de Jesús González, a la altura del cruce con la calle Celia María Martínez.

De acuerdo con la información recabada por la Policía Vial, el motociclista circulaba de oriente a poniente por el carril central a bordo de una Italika FT150, modelo 2021, color gris y con placas de Aguascalientes. Hasta el momento no fueron proporcionados sus datos.

Al llegar al cruce, el conductor no habría conservado la distancia de seguridad y la parte frontal de la motocicleta terminó contra la zona posterior derecha de un vehículo de alquiler que avanzaba por el mismo carril y en igual sentido, conducido por Andrés.

Paramédicos acudieron al sitio para valorar al motociclista y determinaron trasladarlo en código verde al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial permanecieron en el lugar para efectuar las diligencias correspondientes por el percance.