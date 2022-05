Benito Jiménez Agencia Reforma

Sonora, México.-El Presidente Andrés Manuel López aseguró este sábado que, aunque es el mandatario de más edad en la historia del País, está «aflojado» porque recorre todos los municipios y algunos tramos de brechas.

«Yo entré a la Presidencia a los 65, de los más jóvenes qué hay que recordar, porque hay otros que no hay que recordar mucho, porque dentro de esos hay uno que no quiero mencionar, es innombrable», dijo ante ejidatarios.

«Ayer que fuimos a Mesa Colorada y el camino está muy malo, recordaba yo que cuando me critican, que ya estoy chocheando () ayer que fuimos a Mesa Colorada recordé que me dijeron que ya estaba grande. No tengo mucha edad, lo que pasa es que estoy aflojado en terracería», ironizó.

De Cajeme a Hermosillo al menos unos 30 kilómetros son terracería, lo que complicó el traslado.

Hoy, el Ejecutivo recorrió unos 270 kilómetros a Sahuaripa y otros 235 a Hermosillo, como parte de una gira de trabajo.

El Presidente ofreció apoyos federales a la región, programas sociales y caminos pavimentados.

