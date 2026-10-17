La Instancia de la Mujer del Municipio de Jesús María canaliza a mujeres que enfrentan algún tipo de cáncer a instituciones de salud y organizaciones civiles para que reciban atención y apoyo, informó su titular, Patricia Alvarado Martínez, quien anunció la realización de una conferencia sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama.

En el marco del Mes Rosa, señaló que el Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Instancia de la Mujer y en coordinación con el Centro de Salud, realizará una jornada conmemorativa por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que incluirá la conferencia “Cáncer de mama: la importancia de una detección oportuna”.

La actividad está programada para el lunes 19 de octubre, a las 12:00 horas, en el auditorio de Seguridad Pública, ubicado en la calle Saucedo número 208, en la colonia Vista Hermosa. La entrada será gratuita y no se requerirá registro previo. La invitación está abierta a toda la ciudadanía, incluidos los hombres interesados en conocer más sobre la prevención y detección de esta enfermedad.

Señaló que durante la conferencia se proporcionará información sobre los servicios y apoyos disponibles para las mujeres, con el propósito de facilitarles el acceso a la atención que requieran.

La funcionaria explicó que la dependencia mantiene coordinación con el Centro de Salud de Jesús María y con la asociación Por Ti y Por Ellas, que brinda acompañamiento a mujeres que padecen esta enfermedad.

Indicó que las mujeres que acuden a solicitar ayuda son orientadas, de acuerdo con sus necesidades, hacia las instancias correspondientes, en coordinación con las autoridades estatales del sector salud.

La titular de la Instancia de la Mujer señaló que la colaboración con el área municipal de salud también permite canalizar a las personas que necesitan atención por otros padecimientos.