El sector comercio no se ve impactado de manera directa por la celebración de ceremonias de clausura de fin de cursos y graduaciones, advirtió el presidente de Canaco Aguascalientes, Miguel Ángel Breceda Solís.

La temporada de graduaciones no representa una derrama significativa para los comerciantes, porque este tipo de festejos se concentran en empresas de organización de eventos, afirmó.

Se reconoce que este tipo de empresas tienen una dinámica importante durante esta época, pero en el caso de los comercios, se reciben ingresos de manera indirecta, por la compra de zapatos y otros artículos como ropa, manifestó.

Breceda Solís resaltó que el gasto destinado a la celebración de fin de cursos puede variar de acuerdo al nivel escolar, tomando en consideración que, en ocasiones, los mismos padres se organizan para realizar los festejos.

“Estamos hablando de que no es lo mismo el fin de cursos de una secundaria o preparatoria al de una universidad. Genéricamente hay derrama, pero no concentramos el concepto como tal para establecer una derrama”, consideró.

Expuso que también se dan casos en los que una familia decide hacer la celebración con la asistencia a una comida u otro tipo de actividad, por lo cual no se hace patente una derrama económica para el comercio en general.

Indicó que el periodo vacacional representa una mayor atracción para el sector comercio porque, independientemente de la actividad que realicen las familias, siempre se eleva el gasto familiar.