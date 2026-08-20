Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la deportación desde Argentina del Contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de liderar una red de contrabando de combustible, no está en duda.

«Quisiera que lo informara la Fiscalía, pero lo que nos dijeron es que él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México, pero que ya lo informen con todo detalle porque no sé si al explicarlo estoy violando algún asunto procedimental, entonces pedirle a la Fiscalía explicarlo, pero hoy en el Gabinete, los representantes de la Fiscal que vienen al Gabinete nos dijeron que no está en duda su traslado», explicó.

Este jueves, Grupo REFORMA publicó que el Gobierno de Argentina determinó ayer entregar a México al Contralmirante y que la entrega se concretará bajo la figura jurídica de deportación luego de que el mando naval fuera detenido el pasado 23 de abril en Buenos Aires, a donde ingresó utilizando documentación falsa mientras era prófugo de la justicia mexicana.

Aunque la defensa de Farías Laguna buscaba frenar el proceso mediante una solicitud de asilo político -argumentando que su vida corre peligro en territorio mexicano y con una audiencia originalmente prevista para el 27 de agosto-, las autoridades argentinas resolvieron acelerar su retorno.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Farías Laguna cargos por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, acusaciones que el mando naval rechaza.

El caso se destapó tras el decomiso de 10 millones de litros de combustible en Tamaulipas; en septiembre de ese mismo año, su hermano, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fue detenido junto a otras 13 personas por operar una red de huachicol fiscal a través de aduanas del norte del País.

Ambos mandos son sobrinos políticos del ex Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

El inminente traslado coincide con lo adelantado en la semana por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que las áreas de la Fiscalía y la Cancillería daban seguimiento al proceso para su recepción.

Asimismo, coincidió con la estancia del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el país sudamericano, a donde acudió a la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés), organizada por la DEA.

SU DEFENSA

El Contralmirante Farías Laguna rechaza las imputaciones de la FGR argumentando que nunca formó parte de la red de huachicol fiscal, sino que actuó como un alertador interno.

Su defensa sostiene que el mando naval cuenta con registros de conversaciones de WhatsApp con su tío político, el entonces Secretario de Marina, Rafael Ojeda, con las que busca probar que reportó oportunamente las irregularidades que se le atribuían.

De acuerdo con la versión de la defensa, el 31 de mayo de 2024 Farías Laguna sostuvo una reunión en Villa Coapa con el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien fungía como el denunciante original del contrabando de 31 buques de combustible en Altamira y Tampico.

Durante el encuentro, Guerrero le advirtió que su nombre y el de su hermano, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, estaban siendo vinculados con la trama criminal para facilitar las operaciones en las aduanas.

Tras esa conversación, el mando naval aseguró que estaban usurpando su identidad y de inmediato contactó al titular de la Semar para enterarlo de la situación y servir como enlace directo entre Guerrero y el alto mando naval.

Su defensa enfatiza que esta acción convierte a Farías Laguna en denunciante por cumplir con el deber reglamentario de informar cualquier presunción de delito a la superioridad, descartando su complicidad en la red delictiva.