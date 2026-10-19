Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, por el momento, no está en duda la permanencia de Zoé Robledo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pese al conflicto laboral que enfrenta la institución tras el rechazo de los trabajadores a la propuesta de incremento salarial.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria sostuvo que el director del Instituto debe concentrarse en resolver las inconformidades de los empleados, quienes preparan nuevas movilizaciones para exigir mejoras salariales, laborales y operativas en hospitales y unidades médicas.

«En este momento, no está en duda la permanencia de Zoé. Entonces, tiene que resolverse, tiene que resolverse», respondió al ser cuestionada sobre la continuidad del funcionario.

Sheinbaum explicó que Robledo trabaja en una nueva propuesta de incremento salarial y prestaciones, después de que la mayoría de los trabajadores que participaron en una consulta sindical rechazó el acuerdo previamente aprobado por el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La Presidenta señaló que la propuesta original representaba un aumento aproximado de 5.1 por ciento en los ingresos de los trabajadores, distribuido entre el salario tabular y prestaciones adicionales.

El IMSS había informado que el incremento sometido a consulta era de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

Este lunes, en conferencia mañanera, la Mandataria federal indicó que el rechazo a la propuesta estuvo acompañado de inconformidades relacionadas con las condiciones de operación de los hospitales, por lo que pidió al director atender también esos problemas.

Sheinbaum reconoció que existen deficiencias en el funcionamiento del Instituto, aunque sostuvo que las movilizaciones registradas hasta ahora no representan a la totalidad de sus trabajadores.

La Presidenta también se refirió a la exigencia de destituir al dirigente sindical, al señalar que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente a los trabajadores y no al Gobierno federal.

«Eso es un asunto sindical, eso no lo decide la Presidenta», afirmó.

Ordena mejorar propuesta salarial

Sheinbaum informó que instruyó a Robledo a elaborar una nueva oferta de incremento salarial y prestaciones, acompañada de medidas para resolver las deficiencias denunciadas por trabajadores del IMSS.

La Mandataria federal anunció que se reunirá con la Secretaría de Hacienda para revisar los recursos disponibles y determinar hasta dónde puede mejorarse la propuesta económica.

«Lo que yo le comenté a Zoé es, en el marco de los recursos que tiene el IMSS, porque no se puede hacer una propuesta que no corresponde a los recursos que tiene, haz una nueva propuesta de aumento salarial con las prestaciones y al mismo tiempo preséntale a las y los trabajadores la manera en que se van a atender las distintas problemáticas que fueron manifestadas», explicó.

La Presidenta sostuvo que las nuevas negociaciones deberán considerar las posibilidades financieras del Instituto, por lo que descartó comprometer recursos que no estén disponibles.

Sheinbaum indicó que Robledo ya mantiene mesas de trabajo con el sindicato para construir una propuesta integral que incluya tanto las remuneraciones como las condiciones de trabajo.

«Vamos a tener una reunión con Secretaría de Hacienda porque Hacienda, aunque los recursos son propios del IMSS, pues también tiene que participar en las finanzas públicas, en general del sector público, y se va a hacer la mejor propuesta posible», señaló.

Admite fallas

La titular del Ejecutivo federal vinculó parte de los problemas de atención médica con procesos administrativos que consideró obsoletos, particularmente en la distribución de medicamentos y el funcionamiento de almacenes.

Explicó que todavía existen trámites que deben realizarse mediante oficios, lo que retrasa la respuesta a necesidades urgentes de hospitales y centros de salud.

Sheinbaum anunció que el Gobierno federal buscará digitalizar esos procedimientos con apoyo de ingenieros mexicanos y egresados de instituciones públicas, sin contratar empresas privadas para desarrollar los sistemas.

La Presidenta sostuvo que la modernización administrativa deberá permitir que médicos, enfermeras y personal de farmacia dediquen más tiempo a la atención de los pacientes.