No está Céline Dion entre las mejores cantantes

CDMX.- La cantante Céline Dion se volvió tendencia en redes sociales ayer tras revelarse la lista de los Mejores Cantantes de Todos los Tiempos de Rolling Stone, donde no fue considerada para ninguno de los 200 puestos.

En el texto introductorio, la icónica publicación aclaró que se trataba de un conteo donde se valoraban cantantes, y no las mejores voces.

«Lo que más importó, en todos los casos, fue la originalidad, influencia, la profundidad del catálogo de un artista y la amplitud de su legado musical», justificó.

Sin embargo, la intérprete de «My Heart Will Go On» no fue considerada por los colaboradores de la revista.

El especial coloca a la fallecida «Reina del Soul», Aretha Franklin, en el primer lugar, y a la sensación española Rosalía en el número 200.

Michael Jackson aparece en el 86, Mick Jagger en el 52, Kurt Cobain en 36, Paul McCartney en el 26, Elvis Presley en el 17, Bob Dylan en el 15 y Freddie Mercury en el 14.

Los mexicanos Juan Gabriel (172) y Vicente Fernández (95) fueron valorados, lo mismo que la española Rocío Dúrcal (139), la argentina Mercedes Sosa (160) y la cubana Celia Cruz (18).

De las generaciones más recientes y artistas con carreras activas, se leen los nombres de artistas como Billie Eilish, Jung Kook (BTS), Lana del Rey, Lady Gaga, Taylor Swift, Adele y Ariana Grande. (Staff/Agencia Reforma)