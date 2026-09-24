Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Al calificar lo sucedido como una atrocidad, padres de los recién nacidos fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango señalaron que no se trata de una sola bacteria, y confirmaron que ya emprendieron acciones legales.

La respuesta de los familiares afectados se da luego de que el IMSS aseguró que se halló una misma bacteria en 4 de los 5 recién nacidos que murieron en el hospital del IMSS del 15 al 19 de septiembre.

Tras concluir un encuentro de más de tres horas con representantes de la dependencia federal, al salir de las instalaciones delegacionales, los familiares expusieron que las explicaciones técnicas no aclaran las causales de las muertes.

Asimismo, reprocharon que el problema sanitario en el complejo hospitalario involucra a más de un agente patógeno.

«Les voy a decir la frase con la que nos vamos del lugar: estamos frente a algo sin precedentes, una atrocidad con todas sus letras», declaró Diego Tovalín, padre de Darío.

«Nos vamos como venimos, incluso más enojados. No sé hasta dónde puedo hablar, no es una (bacteria) nada más, es hasta donde les puedo decir, estamos frente a algo muy dramático. Sólo les puedo decir que podemos entorpecer la investigación, pero no crean los comunicados que el IMSS lanza», agregó.

A la reunión acudieron mandos centrales enviados desde la Ciudad de México, encabezados por Jorge Marengo, jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Seguro Social; padres indicaron que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, no estuvo presente.

Iniciarán padres denuncias en FGR contra IMSS-Durango A la salida del nosocomio, el representante de los cinco padres de familia y presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, Fermín Alonso Flores Ayala, anunció que interpondrán las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales competentes.

«La dependencia correcta que se tiene que investigar es la Fiscalía General de la República por el lugar en donde se cometió, porque no le toca a la Fiscalía del Estado, entonces ahí nosotros tenemos que estar muy atentos para que se haga la investigación correcta y no quede impune», puntualizó Flores Ayala.

El abogado representante explicó que entre los puntos centrales que integrarán en las carpetas de investigación destacan las inconsistencias en los tiempos de notificación hacia las familias y las restricciones impuestas a los padres para ver a sus hijos.

«El tiempo que se tardó en comunicar en todo caso la autoridad competente, eso es precisamente lo que se va a analizar ya cuando se investigue, porque no coincidimos, no estamos de acuerdo», señaló el litigante.

«Una cosa es lo que dice el documento y otra cosa es lo que vivieron los padres», apuntó.

Las familias e integrantes de la defensa jurídica confirmaron que los expedientes médicos entregados por las autoridades sanitarias serán analizados minuciosamente a fin de aportar los elementos de prueba requeridos para que el Ministerio Público Federal determine si existió negligencia médica u otras responsabilidades del personal a cargo.