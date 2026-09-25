Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente del Senado, el morenista Higinio Martínez, aseguró que la conocida «Ley antimemes» no entraña censura alguna.

Aunque matizada, la iniciativa presidencial mantiene una pena de cárcel de hasta cinco años y proscribe las parodias que empleen la identidad gráfica del Gobierno. El martes próximo se ventilará en el pleno.

A juicio del senador Martínez, el ordenamiento aprobado en comisiones tiene que ver con la protección de los derechos intelectuales.

«Hasta donde yo entiendo, el sentido de las modificaciones no tiene que ver el que un ciudadano haga un meme sobre algo; tiene que ver sobre la protección, el derecho de autor, el derecho que tiene mucha gente y que luego se suplanta. Es sobre esa parte, es lo más importante», explicó en entrevista.

«No es cierto que tengamos que ir sobre quienes hacen memes o sobre los ciudadanos, los jóvenes, los medios», sostuvo.

-¿No es para censurar?- se le cuestionó.

-No es para censurar, pero en el debate que vamos a dar en el Senado en los próximos días se va a aclarar eso (…) Lo bueno es que ya hubo unos avances ahora en comisiones, yo espero que todas estas dudas se aclaren y se vea que no es ese el objetivo, para nada- repicó.

El legislador aseguró que no hay forma de censurar, e incluso, que no hay forma de encarcelar a un joven o artista, pues lo único que se busca, menciona, es evitar la suplantación de los símbolos oficiales.

«No hay forma de censurar, a ver, lo digo yo sin saber a fondo cómo viene el contenido de la modificación. No puede uno meter a la cárcel a una persona, a un joven, a un artista, a alguien que haga un meme.

«No, lo que se quiere evitar es que se utilicen símbolos, o sea, que son oficiales para suplantar; no el derecho que tienen la gente hoy, porque si acostumbra a hacer un meme, lo van a poder seguir haciendo», dijo.